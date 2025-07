Assicurazione auto: dal calcolo del preventivo alle principali garanzie accessorie, tutto quello che c'è da sapere

Si tratta di un prodotto finalizzato a risarcire chi subisce il danno, ma anche a proteggere l'assicurato dalle conseguenze economiche di un sinistro. L'obbligo assicurativo, da qualche anno, si estende anche ai veicoli fermi: ecco tutto quello che c'è da sapere su questa tutela così indispensabile.

Calcolo del preventivo

Per beneficiare della copertura offerta da una polizza auto, è necessario versare periodicamente un premio assicurativo.

Per il calcolo dell'importo, ogni compagnia prende in esame una serie di fattori legati al rischio, come l'età del conducente, l'indirizzo di residenza dell'assicurato e la potenza del veicolo.

Tra le variabili prese in considerazione c'è anche l'attestato di rischio, un documento che certifica il numero di incidenti causati dal veicolo in un intervallo di tempo noto come periodo di osservazione.

Sulla base di questo valore, le compagnie assegnano all'assicurato una delle 14 classi di merito secondo il cosiddetto sistema bonus-malus, che prevede annualmente l’avanzamento alla classe successiva, in assenza di sinistri, o la retrocessione a quella precedente, in caso di incidenti con colpa.

Per disporre rapidamente di un preventivo preciso e dettagliato, al giorno d’oggi è possibile rivolgersi alle compagnie digitali, che permettono di richiedere un prospetto personalizzato del tutto su misura direttamente dal proprio sito web.

Con un punto di riferimento del settore come Verti, per esempio, per il calcolo dell'assicurazione auto bastano 15 secondi: basta inserire form la targa del veicolo e la data di nascita del proprietario.

Massimale e franchigia

Con il termine di massimale si intende l'importo massimo che una compagnia assicurativa è tenuta a risarcire in caso di sinistro: i costi che eccedono questo tetto restano a carico dell'assicurato.

La legge stabilisce soglie minime del massimale obbligatorie, le quali differiscono a seconda che riguardino danni a cose o a persone. Tuttavia, a fronte di un premio assicurativo più alto, alcune compagnie offrono massimali più elevati, garantendo, al variare dei casi, un livello di copertura maggiore.

Altrettanto importante è la franchigia, cioè la parte del costo del sinistro che, da contratto, resta a carico dell'automobilista. Quando prevista, la compagnia risarcisce il danneggiato con un indennizzo calcolato da un perito entro il confine del massimale, ma successivamente richiede all'assicurato un importo pari alla franchigia stabilita al momento della stipula.

Garanzie accessorie

Una polizza auto obbligatoria copre i danni a cose o persone causati da un sinistro, escludendo però quelli subiti dal conducente responsabile dell'evento e dal suo veicolo, nonché tutti gli altri imprevisti connessi alla circolazione.

Per accrescere i livelli di protezione è possibile valutare di abbinare alla Responsabilità Civile una serie di garanzie accessorie, delle coperture facoltative che tutelano da una serie di imprevisti stabiliti con la massima chiarezza e trasparenza dal Set Informativo della compagnia di riferimento.

Ne costituisce un esempio la garanzia Infortuni conducente, che amplia la copertura della classica polizza auto, includendo i danni subiti dal guidatore responsabile del sinistro.

Naturalmente, la scelta delle garanzie accessorie dipende da diversi fattori, come le esigenze individuali, le abitudini di guida o le specifiche caratteristiche del veicolo. Nello specifico, se l'auto è nuova e non può essere custodita in un box, può risultare vantaggioso aggiungere all'RCA una garanzia Furto e incendio, che offre un risarcimento sia in caso di furto parziale o totale del veicolo (considerando il valore di mercato al momento dell'evento), sia per i danni causati da incendio.

Se invece si percorrono molti chilometri, risultano particolarmente utili le garanzie Kasko e Assistenza stradale: la prima per avere una copertura contro i danni derivanti da urti, uscite di strada o collisioni accidentali, la seconda per beneficiare di un soccorso gratuito e continuo in caso di guasti o incidenti.

Tra le altre opzioni disponibili, vale la pena valutare infine le garanzie Cristalli, Atti vandalici, Eventi naturali e Tutela legale, che possono essere sottoscritte singolarmente o combinate per una copertura assicurativa personalizzata.

















