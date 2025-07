Controlli dei Carabinieri in provincia nell'ultimo fine settimana: a Sanremo una donna arrestata per furto aggravato

Il sensibile incremento della presenza di turisti in riviera e nell’entroterra della provincia ha anche questo fine settimana caratterizzato l’attività dei Carabinieri del Comando Provinciale di Imperia, oltre che nelle consuete attività di istituto, anche nel controllo della ‘movida’ e delle aree rivierasche maggiormente frequentate dai turisti.

Nella notte tra sabato e ieri i Carabinieri della Compagnia di Imperia hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio e della circolazione stradale, finalizzato alla prevenzione e repressione di violazioni al Codice della Strada e in particolare alla guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti.

Cinque sono state le pattuglie impiegate tra Imperia e Diano Marina, con l’ausilio di unità cinofile del Nucleo Carabinieri cinofili di Villanova di Albenga che, grazie alla presenza del cane ‘Cocis’, hanno anche setacciato l’area della Rabina, del Luna Park e alcuni tratti della pista ciclabile, dove era stata segnalata la possibile presenza di spacciatori o assuntori di stupefacenti.

All’esito dei controlli, i veicoli controllati sono stati circa duecento e quattro sono state le persone denunciate in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Imperia per guida sotto l’influenza dell’alcool, essendo stato loro riscontrato (a seguito di controllo con etilometro) un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l, mentre altre tre sono state segnalate alla Prefettura di Imperia, in quanto con un tasso alcolemico al di sotto di tale soglia, ma comunque superiore ai 0,5 g/l.

A tutti i conducenti è stata ritirata la patente di guida. I primi quattro rischiano ora di essere sanzionati con l’arresto sino a sei mesi e un’ammenda da 800 a 3.200 euro, nonché con la sospensione della patente da sei mesi a un anno. Agli altri è stata invece comminata una sanzione amministrativa che prevede il pagamento di una somma tra 543 e 2.170 euro e la sospensione della patente da tre a sei mesi.

A Sanremo, invece, i servizi si sono concentrati maggiormente su via Matteotti, piazza Colombo e le aree dedicate al passeggio serale. Proprio durante uno di questi servizi, una donna straniera di trentacinque anni è stata arrestata per tentato furto aggravato, essendo stata colta in flagranza di reato mentre tentava di rubare vestiti per un valore complessivo di circa trecento euro dal punto vendita di via Matteotti di una importante catena commerciale di negozi di abbigliamento.

Dopo le formalità di rito, la donna è stata accompagnata al proprio domicilio e adesso si trova a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per i seguiti di legge.