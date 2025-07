Ventimiglia, bandito nuovo concorso per geometri

Il Comune di Ventimiglia ha indetto concorso pubblico per soli esami finalizzato alla copertura di n. 02 (due) posti di istruttore tecnico “GEOMETRA” – area degli istruttori – a tempo pieno e indeterminato.

I candidati devono essere in possesso del diploma di geometra o diploma di istruzione tecnica per il settore tecnologico, ad indirizzo Costruzioni Ambiente e Territorio (CAT) di cui al DPR n. 88/2010, o equipollente, o titolo superiore (laurea).

La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata esclusivamente per via telematica tramite il Portale unico del reclutamento (InPA) compilando l’apposito modulo elettronico, non essendo ammesse altre modalità di invio.

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata entro il giorno 09/08/2025 ore 23:59.