Sanremo: aggiudicati i lavori per gli spazi sportivi esterni della scuola di frazione San Pietro

Con una determina dell'11 luglio scorso del Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni, è stato aggiudicato alla Riviera Servizi Srl il progetto finanziato nell'ambito del PNRR, per i lacori di predisposizione degli spazi aperti per le attività sportive della scuola di frazione San Pietro a Sanremo, per un importo di 122mila euro.

Il Comune, nel 2023, aveva avviato la procedura per l'eventuale affidamento diretto dei lavori, sulla piattaforma telematica ‘Net4market’. Avevano partecipato le ditte: Edilcostruzioni, Riviera Servizi e Silvestri. L’offerta migliore, con un ribasso del 13,18%, è arrivata dalla Riviera Servizi.