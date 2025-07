Ieri ad Asti l'assemblea di apertura dei Lions del distretto 108 Ia3: presenti anche in cinque dal Sanremo Host

Si sono riuniti ieri, al teatro 'Alfieri' di Asti, i rappresentanti dei 67 Lions club provenienti da Piemonte e Liguria che quest'anno saranno guidati dall'astigiano Mauro Imbrenda nelle vesti di governatore che in un discorso coinvolgente e in mezzo alla platea ha posto le basi per l’anno sociale 2025-2026.

Erano presenti anche 5 rappresentanti del Lions Sanremo Host tra cui il Presidente Giorgio Cravaschino, presentato anche all’assemblea quale Officer con delega ai rapporti con i Rotary e le associazioni del territorio, il Tesoriere Maurizio Cravaschino, che è intervenuto dal palco in qualità di revisore dei conti del Distretto per l’anno 2024-2025 relazionando l’ottimo operato del past Governatore Vincenzo Benza (socio del club stesso) il Segretario Paolo Toti Ognibene, la cerimoniere Silvana Fassio e il Presidente comitato marketing informatica e comunicazione Luca Ghiglione.

Durante il congresso sono stati ospitati i ragazzi degli scambi giovanili provenienti da tutto il mondo che grazie al Lions conosceranno la nostra cultura celebrando l'internazionalità dell'associazione. E’ stato poi consegnato un cane guida ad un non vedente, un momento davvero emozionante soprattutto ascoltando le parole di emozione del giovane che lo ha ricevuto. Alcuni anni fa durante la Presidenza di Maurizio Cravaschino anche il Lions club Sanremo host era riuscito nello stesso splendido service.

Alle 12 il corteo di gilet gialli (simbolo del volontariato lions) si è mosso dal teatro lungo corso Alfieri fino a piazza San Martino presso la fondazione Goria. Nel pomeriggio sono ripresi i lavori congressuali con particolare attenzione ai service per rendere merito al motto internazionale “We serve” al fine di porre la mano a chi ha più bisogno. Nel viaggio di ritorno si sono sviluppate diverse idee e iniziative che caratterizzeranno l’anno sociale. Il Presidente Giorgio Cravaschino ci tiene a festeggiare il 70esimo anno del Club realizzando più e più service per aiutare la LCIF la Fondazione Lions a favore della prevenzione e della lotta al cancro infantile, ma non soltanto.