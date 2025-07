Incidente sulla A10 tra Sanremo e Arma di Taggia: una persona in ospedale (Foto)

Due autovetture si sono scontrate sulla A10 intorno alle 9:30 di oggi nel tratto tra Sanremo e Arma di Taggia in direzione Genova.

Sul posto sono i ntervenuti i vigili del fuoco, la polizia stradale, il personale Adf e il 188 con l'automedica Alfa 2. Nel corso del sinistro una personaha riportato diversi traumi a causa dell'impatto per cui è stato deciso il trasporto in pronto soccorso per accertamenti. Le sue condizioni non sembrano comunque gravi.

Le forze dell'ordine sono ora al lavoro per ricostruire le dinamiche dell'incidente. La situazione ha ovviamente rallentato la circolazione, che sta ora riprendendo in maniera regolare.