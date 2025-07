Dal Capri Music Award a nuove sinergie: Sanremo e Capri si Incontrano

Visita istituzionale a Capri da parte del sindaco Alessandro Mager e dell’assessore al turismo Alessandro Sindoni. L’Amministrazione Comunale è stata infatti invitata dal primo cittadino Paolo Falco, per un incontro in cui stringere rapporti tra le due realtà, conosciute a livello internazionale per la loro vocazione turistica.

L’occasione è stata la prima edizione del Capri Music Award, organizzato presso la Certosa di San Giacomo di Capri, concluso ieri con la sua serata finale.

Oggi Mager e Sindoni sono stati ricevuti dal sindaco di Capri e dall’assessore ai grandi eventi Salvatore Ciuccio, per approfondire possibili collaborazioni istituzionali tra le due città relative a progetti turistici e culturali.