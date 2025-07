Sanremo: mancanza di segnaletica orizzonatel in piazza Cesare Battisti, la segnalazione di un lettore

Un nostro lettore scrive alla nostra redazione per sollevare la questione sulla mancanza di segnaletica orizzontale in piazza Cesare Battisti: "Sono ormai passati mesi da quando piazza Cesare Battisti è stata, almeno in parte, asfaltata. Trovo francamente inconcepibile che, a distanza di così tanto tempo, non sia ancora stata realizzata la segnaletica orizzontale.

Anche nella giornata di ieri si è verificato l’ennesimo incidente, ed è lecito domandarsi: il sindaco e, soprattutto, l’assessore competente cosa stanno aspettando? Il loro compito primario dovrebbe essere quello di garantire la sicurezza dei cittadini, ma di fronte a questa colpevole inerzia è difficile non provare indignazione verso la mala gestione sulla viabilità e lavori pubblici".