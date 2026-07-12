"Erbacce e cunette intasate: la strada provinciale della Valle Argentina è a rischio incendio"

"Buongiorno Direttore,

Vorrei brevemente segnalare lo stato di estrema incuria in cui si trova la provinciale della Valle Argentina con riguardo alle erbacce lungo il ciglio della strada: da Taggia almeno fino a Montalto le cunette sono totalmente piene di erbacce secche e in alcuni punti persino alberi nati col tempo. Lo sfalcio viene fatto una volta l'anno se va bene (come se l'erba crescesse solo una volta l'anno) e l'erba tagliata viene sistematicamente soffiata nella cunetta otturandola ancora di più (e facendo nascere nuova erbaccia).

Ciò, oltre a costituire un pessimo biglietto da visita per chi - turista, ciclista o residente - percorra la strada, è secondo me fonte di estremo pericolo per gli incendi. Basta infatti una semplice cicca di sigaretta gettata dal finestrino (gesto scorretto, ma purtroppo molto frequente), per innescare potenzialmente, in questo periodo di grande caldo, un incendio, dato che ormai la vegetazione a bordo strada è un tutt'uno col bosco sovrastante.

Un appello quindi a chi può intervenire (ma i sindaci dei vari paesi questa strada la percorrono o vivono reclusi nei loro comuni?) per ridare dignità ad una bellissima strada che è la porta di accesso alla valle e dovrebbe quanto meno essere mantenuta con decoro.

Francesco".