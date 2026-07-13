Addio ad Angelo Garibaldi, il ricordo di Davide Salvi: "Un professore che ha saputo portare la floricoltura ligure ai vertici dell'Università"

La scomparsa di Angelo Garibaldi, professore emerito di Patologia Vegetale della Facoltà di Agraria dell'Università di Torino, riporta alla memoria non solo una figura di primo piano del mondo accademico, ma anche un uomo profondamente legato alle proprie origini nel Ponente ligure. A ricordarlo è Davide Salvi, che ha voluto affidare a una lettera il proprio saluto al docente nato a Cipressa nel 1938, figlio di floricoltori, capace di costruire una carriera che lo portò fino all'incarico di Prorettore dell'ateneo torinese.

Nel suo ricordo, Salvi racconta l'ammirazione provata fin dai primi anni universitari. "Quando arrivai alla Facoltà di Agraria, la sua figura era già un mito per tutti coloro che si interessavano alle malattie dei fiori. E per me non fu diverso", scrive, spiegando come, almeno inizialmente, non trovò mai il coraggio di rivolgergli la parola. Soltanto quando Garibaldi divenne suo docente ebbe modo di interagire con lui, limitandosi però alle risposte durante le lezioni e gli esami.

Un'occasione mai colta, che ancora oggi lascia spazio a una riflessione personale. Salvi racconta di aver desiderato chiedere al professore cosa significasse partire dal mondo della floricoltura del Ponente, tra fasce coltivate e garofani, per raggiungere i vertici dell'università italiana. Domande rimaste senza risposta, che ha cercato di colmare osservandone i comportamenti, le parole e quella che definisce una naturale signorilità, cifra distintiva della sua personalità.

Il ricordo si allarga quindi alla memoria di un territorio e di un'epoca. Le immagini delle colline ricoperte di garofani, disposti in file ordinate e sostenuti da bastonetti e fili, si intrecciano ai ricordi di famiglia e a un mondo fatto di lavoro, sacrificio e poche parole. Un universo che Salvi dice di rimpiangere e del quale Angelo Garibaldi, nonostante la carriera costruita lontano dalla Liguria, ha continuato a rappresentare una delle espressioni più autentiche.

Il saluto finale assume così i toni di un omaggio carico di affetto. "Oggi non è più tra noi, ma mi piace pensare che sia tornato su quelle colline, tra la sua gente, tra quei fiori che hanno ispirato la sua straordinaria carriera, a chiacchierare sui problemi delle piante, dare consigli sui trattamenti, sul prodotto migliore, su quanto usarne. Arrivederci, Professore. Chissà se un giorno troverò quel coraggio che allora mi mancò", conclude Salvi, affidando alle sue parole il ricordo di un uomo che ha saputo mantenere vivo il legame con le proprie radici pur raggiungendo i più alti traguardi accademici.