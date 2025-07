Sanremo: disagi nel parcheggio della stazione, la risposta di un nostro lettore

Un nostro lettore, in merito all'articolo pubblicato sul nostro giornale in merito allo stato del parcheggio della stazione, risponde alla segnalazione fatta all'interno del pezzo, sottolineando come la situazione sembra non trovare la risposta che ci si aspetterebbe

"Egregio Signor Scarpitta.

Mi pare di capire che lei viene da Milano perché ha una seconda casa a Sanremo. Io ci vivo tutto l'anno ed ho pagato un abbonamento annuale. Le confesso che parecchie volte specialmente di sera tardi lascio la macchina fuori, lontano da casa x paura di trovare qualcuno un po' alticcio che ti disturba oppure per la gran puzza di tutto che si sente scendendo le scale. Ho segnalato la situazione ai vigili che ho trovato in prossimità del parcheggio e mi hanno risposto che loro hanno le mani legate e che se ci sono situazione di pericolo deve intervenire la Polizia ferroviaria. Ho provato anche a scrivere come faccio questa volta ma nessuno di quelli che contano ti dà una risposta. Sta per scadere il mio anno di abbonamento. Se vedrò un qualche intervento energico e risolutivo rinnoverò. Altrimenti mal volentieri rimetterò la macchina fuori sotto le stelle".