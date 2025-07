“Viabilità e sicurezza stradale, ora serve un piano operativo”: Monica Rodà critica l’impostazione del consiglio monotematico

Pur riconoscendo l’impegno degli uffici comunali e dell’amministrazione, la consigliera comunale Monica Rodà (Sanremo Domani) interviene con tono critico sull’impostazione del recente consiglio monotematico dedicato ai lavori pubblici. Secondo Rodà, l’occasione è stata parzialmente mancata: troppo spazio agli interventi già conclusi o in corso, e poca attenzione alle urgenze non più rinviabili in tema di viabilità urbana e sicurezza stradale. La consigliera richiama l’attenzione sull’incidente verificatosi in piazza Cesare Battisti, che ha messo in luce l’assenza di una segnaletica adeguata. Da qui, la richiesta di un approccio più programmatico e concreto per garantire ai cittadini condizioni di sicurezza e decoro.

"Pur esprimendo il mio apprezzamento per l’attività svolta dagli uffici competenti e per l’impegno profuso dall’assessore e dall’amministrazione, tanto attuale quanto precedente, ritengo necessario precisare che il consiglio monotematico in oggetto doveva perseguire un indirizzo specifico e mirato.

L’attenzione riservata a interventi già avviati o conclusi, seppur utile in un’ottica informativa, ha finito per sottrarre spazio al confronto su tematiche urgenti e non più procrastinabili, relative alla viabilità urbana e alla sicurezza stradale.

In tale contesto, appare particolarmente grave quanto emerso recentemente dalla stampa locale circa l’incidente verificatosi in piazza Cesare Battisti, in un’area priva di adeguata segnaletica orizzontale e verticale. Un episodio che evidenzia con chiarezza come persistano criticità non risolte e potenzialmente pericolose per l’incolumità pubblica.

È pertanto necessario un approccio programmatico e operativo che metta al centro l’analisi puntuale dello stato della rete viaria cittadina, con priorità agli interventi di messa in sicurezza, aggiornamento della segnaletica, adeguamento normativo e manutenzione straordinaria.

La questione non si esaurisce nella mera gestione tecnica: si tratta di garantire condizioni di sicurezza, funzionalità e decoro urbano, elementi imprescindibili per il rispetto e la tutela della cittadinanza".