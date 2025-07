Bordighera: doppia riunione per le commissioni consiliari a Palazzo Garnier

Giovedì 24 luglio, presso Palazzo Garnier a Bordighera, si riuniranno due Commissioni consiliari.

Per le ore 8.00 è stata convocata la Commissione per l’Urbanistica, i Lavori Pubblici e l’Ambiente, per trattare i seguenti punti all’ordine del giorno:

Sportello unico edilizia e patrimonio – Acquisizione a titolo gratuito al patrimonio comunale del diritto d’uso pubblico pedonale perpetuo sul terreno interessato dall’allargamento stradale di via Coggiola identificato al C.F. al foglio 6 censuario di Bordighera, particella 1318, in forza dell’atto unilaterale d’obbligo repertorio n. 54.328 – Raccolta n. 31.554 del 20 luglio 2020;

Sportello unico edilizia e patrimonio – Acquisizione a titolo gratuito al patrimonio comunale del diritto d’uso pubblico perpetuo sulle aree interessate dall’allargamento stradale di via Coggiola e sul marciapiede pubblico, identificate al C.T. al foglio 6, censuario di Bordighera, particella 1233, in forza della convenzione urbanistica, repertorio n. 2199 - Raccolta n. 1876, del 28 luglio 2023;

Patrimonio – Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2025/2027 – Reliquato di terreno sito in prossimità di corso degli Inglesi – Aggiornamento e integrazioni alla consistenza del piano approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 13.12.2024;

Patrimonio – Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2025/2027 – Affrancazione terreni comunali siti in località Madonna della Ruota gravati da enfiteusi – Aggiornamento e integrazioni della consistenza del piano approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 13.12.2024;

Patrimonio – Costituzione di servitù temporanea di passaggio ad uso civile e a titolo oneroso su porzione di terreno di proprietà comunale sito in località Montenero, censito al C.T. a foglio 1 Bord. Particella 5;

Patrimonio e lavori pubblici – Intervento di ampliamento del tornante stradale sito in via Coggiola, in prossimità di via al Confine – Acquisizione a titolo gratuito al patrimonio comunale di terreno di proprietà privata in adempimento dell’accordo bonario protocollo n. 33071 del 28/10/2024

Alle ore 8.45 si riunirà invece la Commissione per gli Affari Generali e la Programmazione, con il seguente ordine del giorno: