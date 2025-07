Sanremo: incidente in piazza Cesare Battisti, due bambine e una donna investite da un'auto

Incidente stradale, questa mattina intorno a mezzogiorno, in piazza Cesare Battisti a Sanremo. Secondo una prima ricostruzione fatta dagli agenti della Polizia Municipale, sembra che un’auto, con targa francese, abbia investito tre persone, una anziana e due bambini di 8 anni.

Sul posto è intervenuto il personale medico del 118 e le ambulanze di Sanremo Soccorso e Matuzia Emergenza. I tre feriti sono stati portati in ospedale, in codice giallo di media gravità. Il traffico ha subito pesanti rallentamenti per consentire i soccorsi.