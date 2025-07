Ventimiglia: Il Comitato Magliocca-Gallardi protocolla 18 segnalazioni urgenti per interventi territoriali

È stata protocollata lettera al Comune di Ventimiglia con una raccolta di segnalazioni dei cittadini al fine di realizzare interventi presso il territorio rappresentato dal Comitato di Quartiere Magliocca-Gallardi. Sono 18 i punti indicati, contenenti le opere e servizi più urgenti da porre in essere tra cui: lavori necessari di asfaltatura, inserimento punti luce aggiuntivi, ripristino muri crollati e gard rail divelti, pulizia strade interessate da pietrisco e ghiaia, pulizia griglie, cunette e tombini, piano di allargamento strade via Gallardi e via Sant'anna, previsione di parcheggi pubblici, previsione telecamere sorveglianza, rifacimento segnaletiche e manutenzione strade con sfalci, previsione di punti panoramici, ottenere il ripristino di corse bus RT e pensiline e fermate bus, intervenire sul problema fauna selvatica, riqualificazione del bivio 'quattro strade', valutare predisposizione e messa in opera di dossi, ottenere bidoni del rifiuti aggiuntivi nonchè garantire maggior passaggio per lo svuotamento dei medesimi e debellare il fenomeno delle discariche abusive, ecc.

"Ringraziando la S.V. per la preziosa collaborazione che ha portato alla riapertura di Via Due Camini – dichiara il presidente dek CDQ Magliocca-Gallardi avv. Davide Condrò -, alle recenti asfaltature in zona San Bernardo-Seglia e Via Peidago-Forte Sanpaolo, con installazione in zona San Bernardo e Seglia, Via Sant'anna, Via Gallardi e San lorenzo di punti luce aggiuntivi, ed altri interventi significativi sul territorio di pulizia e manutenzione con anche installazione di gard rail aggiuntivi, la presente per segnalare gli interventi da effettuare sul territorio rappresentato dal Quartiere Magliocca-Gallardi. Problematiche, peraltro, persistenti negli anni che riguardano le suddette località e frazioni della città di Ventimiglia, inserendo, nelle segnalazioni pervenute, delle nuove e con proposte migliorative per la cittadinanza. Si richiede un incontro in Comune per discutere sul contenuto delle segnalazioni”.