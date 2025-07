Sanremo: problemi fognari in strada San Martino, dopo le proteste dei residenti una Interpellanza di Fratelli d'Italia

E’ stata presentata una interpellanza urgenze, nel tardo pomeriggio di ieri dai Consiglieri di Fratelli d’Italia Antonino Consiglio ed Elisa Balestra, in relazione alle occlusioni fognarie ricorrenti e per le fuoriuscite di liquami in strada San Martino a Sanremo, emerse a seguito dei lavori recentemente eseguiti.

Diversi residenti lamentano, infatti, gravi disagi persistenti in seguito ai lavori fognari recentemente eseguiti, con criticità tuttora irrisolte. Dopo la notizia pubblicata dal nostro giornale, i cittadini hanno contattato il gruppo consiliare di FdI, per segnalare situazioni di pericolo per la sicurezza stradale ma anche infiltrazioni, persistenti cattivi odori e inefficienze nei collegamenti fognari. A seguito dei questi lavori, in strada San Martino si registra con cadenza regolare (ogni due o tre giorni) la necessità di intervento da parte di una ditta privata specializzata nello spurgo fognario, a causa di occlusioni ricorrenti delle condotte. Determinano il ristagno e il rigurgito di reflui fognari con fuoriuscita di liquami dai pozzetti stradali, causando miasmi intensi, problemi igienico-sanitari e un forte disagio quotidiano per i residenti, in una zona densamente abitata.

“I fenomeni – evidenziano Consiglio e Balestra - manifestatisi dopo l’intervento sulla rete, fanno supporre gravi difetti esecutivi o progettuali che compromettono la funzionalità idraulica del nuovo impianto fognario. Per questo chiediamo a sindaco e Giunta se l’Amministrazione fosse a conoscenza della frequente necessità (ogni 2/3 giorni) di interventi di spurgo meccanico nella via ma anche quali siano le cause tecniche delle occlusioni ricorrenti, se, come si auspica, siano direttamente riconducibili a difetti di realizzazione delle opere”.

Il gruppo consiliare si è rivolto all’Amministrazione per chiedere se la rete fognaria sia stata collaudata regolarmente alla fine dei lavori, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e con quali esiti, Se siano state contestate formalmente le difformità alla ditta appaltatrice o ai subappaltatori, e se siano state attivate clausole contrattuali per responsabilità post-intervento.

“Chiediamo – terminano Consiglio e Balestra - quali azioni correttive urgenti e definitive l’Amministrazione intenda adottare per eliminare le occlusioni fognarie, impedire ulteriori fuoriuscite di liquami e ripristinare la piena funzionalità dell’infrastruttura, tutelando la salute e la vivibilità dei cittadini. Se si intenda disporre un sopralluogo tecnico immediato ed urgente, coinvolgendo gli uffici comunali competenti e la ditta esecutrice, al fine di individuare con urgenza una soluzione strutturale e non solo tampone”.