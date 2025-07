Bordighera: commissione sanità e assenze dei consiglieri Trucchi e Debenedetti, il Sindaco "E' una grave mancanza di rispetto"

Oggi alle 12.30, come da convocazione, si è riunita a Palazzo Garnier la Commissione consiliare per la sanità, la salute sociale e lo sport del Comune di Bordighera. Sono risultati assenti il consigliere Giuseppe Trucchi (sulla cui richiesta era stata indetta la Commissione)e il consigliere Debenedetti, adducendo entrambi come giustificazione l'assenza di rappresentanti di Asl 1 e di Gvm.

"Riteniamo che si tratti di una grave mancanza di rispetto - dicono il Sindaco Ingenito e l'Assessore Gnutti - nei confronti del Comune di Bordighera e dei membri della Commissione, ma soprattutto nei confronti dei Cittadini e degli elettori. Diverso sarebbe stato se i Consiglieri avessero espresso durante la Commissione la loro insoddisfazione per l'assenza di Asl 1 e Gvm, perché in questo modo avrebbero assolto in pieno al loro ruolo e avrebbero dato alla loro rimostranza una veste ufficiale, verosimilmente più efficace. La commissione come già fatto in precedenza avrebbe potuto verbalizzare ed inoltrare ufficialmente domande o eventuali richieste come da sua funzione; evidentemente l'intenzione del Consigliere Trucchi, che ribadiamo ha richiesto la convocazione, non era quella di partecipare in maniera costruttiva ai lavori della commissione ma solo cercare uno scontro diretto con ASL e GVM cosa che può benissimo fare a titolo personale, senza coinvolgere un organo istituzionale dell’Ente".

"Cogliamo l'occasione - terminano - per ringraziare il Consigliere regionale Walter Sorriento che, intervenuto in Commissione da remoto, ha ribadito il monitoraggio e la puntuale attenzione, da parte di Regione Liguria e propria, per le esigenze sanitarie del territorio".