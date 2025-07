Sanremo: ieri sera allo stadio 'Comunale' le prove per le nuove torri faro, finalmente torna la luce nell'impianto (Foto)

Si sono svolte ieri sera le prime prove delle nuove torri faro dello stadio Comunale di Sanremo. Installate negli ultimi mesi, in questo modo si conclude la delicata vicenda dell'impianto, con la sostituzione e la messa in sicurezza delle strutture che non erano a norma e che hanno generato diversi disagi durante l'ultima stagione sportiva.

L'assenza di un impianto di illuminazione adeguato aveva costretto, infatti, la società sportiva ad anticipare l’orario delle partite per evitare rischi legati alla scarsa visibilità, situazione che poteva comportare anche la sconfitta a tavolino.

Titoli di coda per una vicenda che tiene banco praticamente da un anno, quando poco dopo l'insediamento della giunta Mager si rese necessaria la chiusura e la dismissione delle torri. Entro la prossima settimana è prevista l'effettiva accensione, così da poter dare il via alla stagione 2025/2026 con una struttura pienamente a norma.