Il prefetto Valerio Massimo Romeo lascia la provincia di Imperia, il sindaco Di Muro: "Non ha mai lasciato sola la città di Ventimiglia"

Il prefetto Valerio Massimo Romeo lascia la provincia di Imperia. Il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro desidera perciò ringraziarlo pubblicamente per quello che ha fatto per il territorio e in particolar modo per la città di confine.

"Ringrazio sentitamente il prefetto di Imperia, Valerio Massimo Romeo, per lo straordinario lavoro svolto in questi due anni" - dice il sindaco Flavio Di Muro - "Insieme abbiamo notevolmente aumentato le condizioni di sicurezza in città e il numero di forze dell’ordine, diminuito le presenze di migranti irregolari, contribuito alla realizzazione del Pad per assistere i migranti più fragili".

"Sin da quando mi sono insediato, il prefetto Romeo non ha mai lasciato sola la nostra città, dimostrando la vicinanza costante dello Stato da egli rappresentato" - sottolinea il primo cittadino - "Al Prefetto auguro il meglio per il nuovo incarico al quale è stato destinato, ringraziandolo nuovamente per il grande impegno con il quale ha svolto il suo mandato e per la collaborazione costante e sincera".