Sanremo, Trucco (M5S): "La registrazione delle madri da pma eterologa è una buona notizia"

"C’è soddisfazione per le nuove 'madri”' grazie alla procreazione medicalmente assistita eterologa riconosciute finalmente dal Comune di Sanremo e a loro giunga un grande augurio. La genitorialità è una scelta e chi inizia e conclude un percorso di PMA affronta con grande consapevolezza difficoltà e sacrifici per realizzare un progetto di vita e di amore" . Lo dice in una nota Lorenzo Trucco, coordinatore Movimento Cinque Stelle Provincia di Imperia

"Il neonato ha diritto a vedersi riconosciuto come figlio di chi quella nascita ha voluto, spiega Trucco, perciò la miglior tutela dei diritti del minore si realizza con il riconoscimento del ruolo e della responsabilità di entrambi i genitori e a nulla importa se la relazione tra essi sia omosessuale o eterosessuale. Nel nostro Ordinamento non c’è posto per le discriminazioni basate sull’orientamento sessuale e la sentenza della Corte Costituzionale n. 68 del 2025 è esemplare. Incommentabili le sgradevoli posizioni discriminatorie del senatore Berrino".

"Al contrario, chiosa il pentastellato, il governo dovrebbe impiegare maggiori risorse per lo sviluppo delle migliori tecniche di fecondazione assistita attraverso il Servizio Sanitario Nazionale per tutte le coppie, in considerazione delle sempre maggiori difficoltà nella procreazione in Italia, che oggi è sempre più spesso posticipata essenzialmente per motivazioni economiche e per l’età avanzata delle coppie, che funge da barriera alla fertilità. Come al solito questo governo aiuta le famiglie solo a parole, ma nei fatti le ostacola: ricordiamo l’aumento IVA dal 5% al 10% per pannolini e latte in polvere e liquido per neonati e l’innalzamento al 20% dell’IVA sui seggiolini per auto in vigore dal 1° gennaio 2024".