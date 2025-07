Armony Floor: una manifattura contemporanea per il parquet di domani

Oggi, questa struttura rappresenta uno dei punti di forza dell’azienda, che realizza parquet e pavimenti in legno progettati per resistere nel tempo, adattarsi agli ambienti e rispondere a criteri tecnici, estetici e ambientali stringenti.

Filiera corta, controllo completo

Armony Floor opera nella sede di Coriano (Rimini) con una filiera produttiva completamente interna: approvvigionamento del legno, lavorazione, finitura, controllo qualità, logistica. Non si tratta solo di organizzazione, ma di metodo. Il vantaggio è duplice: da un lato l’azienda garantisce continuità e coerenza tra progetto e risultato; dall’altro offre al cliente la possibilità di conoscere esattamente la provenienza, le caratteristiche e i processi dietro ogni singolo parquet.

Un catalogo che parla molte lingue progettuali

La collezione Armony Floor si articola in oltre 60 soluzioni pensate per rispondere a una pluralità di esigenze e contesti. Il rovere – declinato in finiture naturali, spazzolate, termotrattate – costituisce il cuore della gamma. Il bamboo, materiale sempre più richiesto in chiave sostenibile, completa l’offerta insieme a legni tropicali e al noce nazionale, adatto ad ambienti di alta rappresentanza.

A livello tecnico, l’azienda propone modelli flottanti, parquet prefinito a incastro, soluzioni con posa a spina ungherese e pavimentazioni SPC, specificamente progettate per ambienti umidi o soggetti a usura frequente. Ogni linea è sviluppata tenendo conto delle esigenze di chi progetta: compatibilità con sottofondi esistenti, facilità di posa, resistenza nel tempo, stabilità dimensionale.

Un impegno ambientale verificabile

La sostenibilità non è un claim pubblicitario, ma una condizione concreta che guida ogni fase del ciclo produttivo. Armony Floor utilizza solo legno certificato FSC, proveniente da foreste gestite in modo responsabile. I trattamenti superficiali sono realizzati con vernici e collanti privi di formaldeide, in conformità con le normative europee più restrittive in materia di sicurezza ambientale e salubrità indoor.

L’intero processo è ottimizzato per ridurre consumi energetici e scarti, in un’ottica di responsabilità che punta non solo alla certificazione, ma alla coerenza operativa. Ogni prodotto è coperto da una garanzia di 25 anni, non come elemento promozionale, ma come estensione naturale di una qualità costruttiva verificabile.

Tecnologie a supporto della decisione

Acquistare un pavimento è una scelta strutturale. Per questo Armony Floor ha costruito un ecosistema digitale che agevola la valutazione preliminare, offre strumenti concreti e permette di prendere decisioni informate. Il sito ufficiale, www.pavimentieparquet.com, consente di esplorare il catalogo, visualizzare ogni collezione in alta definizione, accedere alle specifiche tecniche e richiedere gratuitamente i campioni desiderati.

La consegna avviene in 48/72 ore e permette al cliente di testare il materiale nel contesto reale di destinazione, osservandone tonalità, venatura e resa sotto la luce naturale dello spazio abitativo o professionale.

Servizio, consulenza e presenza sul territorio

Oltre alla produzione, Armony Floor ha costruito una rete di installatori professionisti distribuiti su scala nazionale. Questo consente di affiancare il cliente anche dopo l’acquisto, garantendo assistenza per posa, manutenzione, ampliamenti o sostituzioni. Lo showroom di Coriano completa l’esperienza offrendo un punto d’incontro fisico tra materiali, consulenza e progettazione.

Una manifattura che guarda al progetto, non alla moda

Armony Floor non rincorre il trend del momento. Propone invece una visione industriale solida, fondata sulla coerenza tra materia, forma, servizio e durabilità. La forza del marchio sta nella sua capacità di costruire un rapporto diretto e affidabile con il cliente, che sia un privato, uno studio di architettura o un’impresa. Chi sceglie Armony Floor non acquista semplicemente parquet: investe in una soluzione pensata per integrarsi nello spazio, valorizzarlo e durare nel tempo.





















Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.