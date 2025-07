Ventimiglia: ritrovamento del piccolo Allen, l'Unione di Centro provinciale ringrazia tutti quelli che sono intervenuti

La Direzione provinciale dell’UDC di Imperia desidera esprimere la propria più viva gratitudine e il più sentito plauso al Prefetto di Imperia, al Sindaco di Ventimiglia, alle Forze dell’Ordine, alla Protezione Civile, ai Vigili del Fuoco, alle associazioni di volontariato, al personale sanitario, ai cittadini e a tutte le Autorità e realtà coinvolte per il brillante e commovente esito delle ricerche del piccolo di 5 anni disperso nella serata di venerdì nei pressi di un campeggio e fortunatamente ritrovato sano e salvo nella mattinata di ieri.

"La straordinaria collaborazione tra istituzioni, forze dell’ordine, volontari e comunità locali ha dato prova, ancora una volta, di quanto il nostro territorio sappia reagire con competenza, determinazione e profondo senso di umanità nelle situazioni di emergenza. Crediamo fermamente nei valori della solidarietà, della sussidiarietà e della centralità della persona. Il felice epilogo di questa vicenda è la testimonianza concreta di una società che funziona quando mette al centro il bene comune e la tutela dei più fragili, come i bambini.

In un momento storico spesso segnato da divisioni e sfiducia, quanto accaduto a Ventimiglia ci ricorda la forza delle istituzioni e del volontariato, e l’importanza di un agire politico che promuova la coesione sociale e la responsabilità condivisa. A tutti coloro che hanno operato, senza sosta e con grande generosità, per riportare il bimbo tra le braccia della sua famiglia, va il nostro più sincero ringraziamento e la nostra profonda stima".