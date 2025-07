Crescita esponenziale del mercato del gambling in Italia

Gli appassionati di calcio, eSports o chi desidera sfidare la Dea Bendata sanno di poter contare su un mercato di siti di intrattenimento digitali in Italia sicuri.

Il fenomeno in continua crescita è andato oltre a essere un passatempo, tanto che viene considerato un colosso economico, culturale e tecnologico. Dai punti scommesse alle app sul tuo smartphone, il betting è entrato nella quotidianità di milioni di persone e lo stesso vale per il gaming.

Il gambling non è più una nicchia ma è diventato un’esperienza diffusa, quotidiana, digitale e, soprattutto, sempre più trasparente e innovativa.

Dati gambling in Italia

Partiamo dai fatti. Se torniamo indietro agli ultimi Libri Blu notiamo che nel 2022 il settore del gioco ha generato oltre 136 miliardi di euro. Una cifra considerata da capogiro, con un +22% rispetto al 2021. A fare la differenza è però il boom del digitale: circa 73 miliardi di euro (il 54% della somma) arriva dal web.

Nel 2023, solo la spesa nei casinò online ha superato i 2,27 miliardi di euro, con un aumento del 13,5% rispetto all’anno prima. E stiamo parlando di ciò che gli utenti hanno effettivamente speso, non solo giocato.

Nello stesso anno la spesa totale per le scommesse online ha raggiunto 1,5 miliardi di euro. Sì, hai letto bene: un miliardo e mezzo, con una crescita del 12,5% rispetto all’anno prima. Anche la raccolta, cioè l’ammontare delle giocate complessive, è esplosa: dai 11,1 miliardi del 2022 si è arrivati a 13 miliardi di euro. Un balzo del 15,1% in soli dodici mesi.

Le preferenze nei casinò online

L’immagine del casinò è cambiata: seppur resistano le sale da gioco storiche ed esclusive dove il dress code richiede l’abito elegante, non mancano croupier in carne e ossa e tappeti rossi, oggi è tutto a portata di clic.

Tra i giochi preferiti dagli italiani nei casinò online? Sicuramente in prima linea le slot machine: sistemi di gioco con partite velocissime, regole semplici e tutto basato sulla pura fortuna. Le grafiche sono però accattivanti, così come le musiche per creare ambientazioni immersive che spaziano dall’antico Egitto alla mitologia greca, senza dimenticare il tema del viaggio o del vintage.

Altrettanto popolari i giochi di carte: poker e blackjack dominano la scena, insieme al tradizionale 7 e mezzo amatissimo dagli italiani. Seguono poi live gaming, roulette e crash games, una delle ultime novità del settore.

A fare la differenza? Bonus, grafiche, la tutela della privacy e cataloghi ricchissimi di titoli.

I dati mostrano quelli che sono i profili tipici dei giocatori: il numero più alto di account attivi è relativo al pubblico maschile ma di recente stanno aumentando quelli femminili che hanno preferenze di gioco differenti. Le grandi città come Milano e Roma hanno dati piuttosto alti ma anche nel sud della penisola l’intrattenimento digitale ha un numero di seguaci importante.

Secondo le statistiche si parla del 37% per utenti dai 18 ai 25 anni, gli adulti conquistano il 60% e una piccola percentuale del 26% è invece conquistata dagli over 65 che mostrano dimestichezza con gli strumenti digitali.

Gli iscritti sanno di poter contare su livelli di sicurezza in crescita, un ampio ventaglio di portali e cataloghi ricchi di titoli aggiornati. Per poter scegliere a quale piattaforma affidarsi aprendo un account hanno però l’opportunità di valutare diverse recensioni di casinò italiani su Start2Casino, il progetto di Tommaso Gangemi. L’ex croupier partito dall’Italia cercando il sogno americano è tornato nel Belpaese con un progetto importante e onesto, studiato per supportare i giocatori con recensioni oneste.

I dati relativi alle scommesse

Non possiamo analizzare il fenomeno del gambling senza parlare di scommesse sportive: in Italia la nicchia è in crescita, proprio come accade nel resto del mondo.

Secondo le ultime statistiche analizzate, nel 2023 il betting digitale ha superato 1,5 miliardi di euro crescendo del 12,5% rispetto al 2022. La raccolta ha segnato un +15,1% raggiungendo i 13 miliardi di euro per le giocate.

Leader assoluto resta il calcio, con un 60% pieno del mercato ma crescono altri sport come il tennis e ovviamente gli eSports con tanto di tornei e iniziative ad hoc.

Le innovazioni tech che influenzano il gambling in Italia

Se pensi che il gambling in Italia sia legato alle macchinette dei bar o alle lotterie ti sbagli di grosso; il web ha fortemente innovato il settore proponendo cataloghi ricchi di titoli e livelli di sicurezza molto alti.

Dai pagamenti tramite e-wallet ai sistemi di autenticazione a due fattori fino all’obbligo di registrazione con documento: il campo ha fatto passi da gigante e l’intelligenza artificiale sta mettendo il suo zampino per poter migliorare la user experience.

Una delle proposte più catchy è però legata al fenomeno del live gaming: croupier e presentatori in carne e ossa ricreano l’esperienza di un classico casinò storico ma lo fanno permettendo agli utenti di collegarsi in pochi clic dal proprio smartphone.

E poi c’è il lato “tech” che non si vede ma fa la differenza: pagamenti istantanei, criptovalute, sistemi antifrode e cybersecurity che lavorano 24/7. Il gambling italiano si sta digitalizzando in modo sempre più profondo, e questo apre nuove opportunità in termini di regolamentazione e responsabilità.

Il gambling in Italia è cambiato, e continuerà a cambiare ma risponde in modo chiaro a quelle che sono le preferenze degli utenti, le innovazioni tecnologiche e i trend di mercato che rispecchiano non solo quelli del territorio nazionale ma anche a livello europeo.





















