Musiche per l'Anima: Freddy Colt in concerto a Castel Bajardo per la Sagra dei Crustuli

Domenica 13 luglio, a margine della Sagra dei Crustuli, tipico dolce bajocco, si annuncia anche un momento musicale del tutto particolare. Alle ore 18 nella Chiesina di San Rocco all’ingresso del paese chi vuole potrà assistere ad un concerto che apre le celebrazioni per il 1° Lustro di Fondazione degli Alfieri di Castel Bajardo, il sodalizio per le tradizioni cavalleresche che negli ultimi anni ha realizzato numerose iniziative culturali e benefiche. E sarà proprio l’Alfiere Maggiore, nelle sue vesti di musicista ad offrire il concerto di domenica: Freddy Colt, polistrumentista, arrangiatore e direttore d’orchestra si propone questa volta come interprete al piano solo. Ha in serbo melodie che danno il titolo al recital “Musiche per l’anima”, suonate sul prezioso pianoforte Bösendorfer che è solitamente utilizzato per il salotti musicali di fine estate.

Le celebrazioni degli Alfieri proseguiranno nell’Estate bajocca con altri due appuntamenti, il primo di carattere librario (26 luglio), il secondo di tipo teatrale (9 agosto), di cui sarà data notizia più avanti.

Il concerto di domenica è ad ingresso libero nel limite dei posti disponibili.