Bordighera, ecco il programma del "Cinema in Giardino"

Domenica 13 luglio alle 21.20, ai Giardini Lowe di Bordighera, appuntamento con Cinema in Giardino, la rassegna che porta il grande cinema sotto le stelle della città delle palme.

A creare la magia sarà questa volta “Animali fantastici: i segreti di Silente”, pellicola per tutta la famiglia che fa parte della serie "Animali fantastici", dedicata alle avventure di Newt Scamander e Albus Silente contro il mago oscuro Gellert Grindelwald.

In questo film, in particolare, Albus Silente affida a Newt Scamander il compito di guidare un gruppo di maghi, streghe e un impavido Babbano in una pericolosa missione per fermare Grindelwald e impedire che prenda il potere.

A seguire il programma completo di Cinema in Giardino, che proseguirà fino a fine agosto; tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero.