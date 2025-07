Sanremo: grande successo per l'Aperitivo Solidale a sostegno di Gaza: raccolti oltre 1.900 euro

Oltre cento partecipanti hanno animato l'Aperitivo Solidale per Gaza, un evento che ha unito cultura e beneficenza, raccogliendo un totale di 1.911,75 euro in contributi. La serata, ricca di momenti significativi, si è tenuta con l'obiettivo di fornire supporto concreto alla popolazione di Gaza.

Il programma ha incluso toccanti letture di poesie tratte da "Il loro Grido è la mia Voce, Poesie da Gaza", curate dagli attori del Teatro dell’Albero e arricchite dalle voci del Gruppo P.E.N.E.L.O.P.E.. L'atmosfera è stata ulteriormente impreziosita dalle musiche di Carlo Ormea, che ha accompagnato le esibizioni.

Gli organizzatori hanno espresso profonda gratitudine a tutti i partecipanti, così come a coloro che hanno contribuito a distanza tramite bonifico. Un ringraziamento speciale è stato rivolto agli attori del Teatro dell’Albero e del Gruppo P.E.N.E.L.O.P.E. per il loro contributo artistico, e a Carlo Ormea per la sua musica.

A conferma dell'impegno e della trasparenza dell'iniziativa, è stato annunciato che 2.000,00 euro sono stati bonificati a Emergency per l'emergenza Gaza, superando l'importo raccolto grazie all'aggiunta di una quota extra da parte degli organizzatori.