Doppio appuntamento per Fratelli d'Italia con i con i congressi cittadini: domani alla Lagorio di Imperia e domenica al Tabarin di Sanremo

Week end di congressi cittadini per Fratelli d'Italia in provincia di Imperia. Domani, alla biblioteca civica di Imperia si svolgerà il congresso cittadino del partito di Giorgia Meloni. Alle 9.30 si inizierà con i saluti delle autorità a cui seguirà la presentazione dei candidati e la discussione programmatica. Alle 11 seguirà poi la fase di voto del nuovo segretario cittadino e del direttivo, con immediata proclamazione degli eletti. Presidente del congresso sarà il ventimigliese Guglielmo Guglielmi.

Domenica sarà la volta di Sanremo con le stesse modalità ed orari, ed il congresso di svolgerà presso il Cinema Tabarin in via Matteotti, dove sarà allestito anche un gazebo per il tesseramento. A presiedere sarà il Sindaco di Riva Ligure Giorgio Giuffra. Sono attesi per i saluti sia a Sanremo che Imperia i Sindaci delle due città Claudio Scajola e Alessandro Mager e i segretari cittadini dei partiti di centro destra.

“Esprimo grande soddisfazione per l’attesa e la partecipazione di iscritti e militanti ad un momento così importante per la vita di Fratelli d’Italia - ha detto il Senatore Gianni Berrino - che con maturità sceglie i propri dirigenti che guideranno il partito nelle due principali città della provincia, garantendo impegno, passione e serietà".