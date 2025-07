Perinaldo, tutto pronto per “il dibattito con le donne della scienza”

Una giornata memorabile nell’ambito delle Cassiniane, gli eventi per celebrare i 400 anni dalla nascita del perinaldese Giandomenico Cassini. (1625-2025)

Domani 12 luglio alle ore 17.00 nella sala Incontri del Comune accanto all’Osservatorio si svolgerà “il dibattito con le donne della scienza”: l’astrofisica Amalia Ercoli-Finzi, ingegneria aerospaziale Polimi, la prof.ssa Susanna Vergani, direttrice di ricerca CNRS, Chiara Ferrari, astrofisica e direttrice di Ska-France e Marica Branchesi, astrofisica del Gran Sasso Science Institute" "Dal 4 ottobre 1957 ne abbiamo fatta di strada, sarà un'occasione per parlare delle nuove strade dell'astronomia multi-messaggera.” Questa la riflessione che sarà la tematica portante dell’incontro L'ingresso è libero.

“La presenza di quattro autorevoli studiose, vanto italiano nel mondo ci permette di esaltare l’importanza dello studio e della ricerca, eredità anche di Gian Domenico Cassini.” Dice il sindaco Francesco Guglielmi.” Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato al nostro prestigioso programma organizzato in collaborazione con il comune di Sanremo, il Casinò, il Liceo Cassini, l’orchestra Sinfonica, che ascolteremo nella prima a Perinaldo.”

Per festeggiare, infatti, l’importante anniversario per la prima volta si esibirà a Perinaldo la prestigiosa Orchestra Sinfonica di Sanremo. Alle ore 21.30 in piazza Emilio Croesi il pubblico potrà ascoltare il concerto ad ingresso libero dedicato ai grandi successi di Domenico Modugno con alla voce Peppe Voltarelli, una scelta per esaltare la grande tradizione musicale italiana. La direzione è affidata al direttore artistico il Maestro Giancarlo De Lorenzo.