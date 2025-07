Grande successo per la serata d’onore sulla terrazza del Roof Garden del Casinò di Sanremo

Nella splendida cornice del Roof Garden del Casinò di Sanremo si svolto la “Serata d’Onore”, curata artisticamente da Ilio Masprone e organizzata da Isc Eventi Internazionali SRS di Biella. Un evento cha ha aperto il programma delle serate estive del Casinò di Sanremo e che si è distinto per l’atmosfera raffinata, l’attenzione ai dettagli e un perfetto equilibrio tra arte, moda e alta cucina.

A dare il via alla serata, una cena esclusiva a base di fiori eduli, una vera esperienza multisensoriale ideata da Claudio Porchia e sapientemente interpretata dallo chef Matteo Marsili, che con il suo staff ha trasformato ogni portata in un’armonia di colori, profumi e sapori.

Lo chef Matteo Marsili e il giornalista Claudio Porchia

«Un’esperienza gastronomica unica — ha spiegato Porchia — dove la natura fiorisce nel piatto, esprime bellezza ed i sapori diventano racconto».

Il menù, concepito come omaggio all’eleganza e alla bellezza dei fiori, ha accompagnato gli ospiti in un viaggio sensoriale ricco di creatività e raffinatezza. In ogni piatto, i fiori, forniti dall’azienda “Metti un fiore”, leader nazionale nella coltivazione di fiori eduli, non erano semplici decorazioni, ma ingredienti veri, scelti per la loro intensità aromatica ed il gusto originale.

Queste le portate proposte nel corso della serata:

· Fiori di zucca farciti con ricotta e maggiorana, accompagnati da petali di Bocca di Leone, cremoso al datterino giallo e cialda croccante di Parmigiano Reggiano

· Risotto mantecato con purea di zucchine trombetta al profumo di Nasturzio, spuma leggera di burrata e petali di Begonia

· Filetto di maialino al profumo di Timo, con verdure baby glassate e salsa al Tagete

· Carpaccio di frutta fresca con gelato al petalo di Rosa

Una proposta gastronomica di alto livello, che ha saputo sorprendere e deliziare il palato degli ospiti, rendendo la serata ancora più memorabile.

Tra i momenti più attesi, la sfilata di moda con dieci splendide modelle che hanno sfilato in abiti eleganti, affascinando il pubblico con la loro grazia e presenza scenica. Gli abiti sono stati forniti da due maison di prestigio: Daphnè di Sanremo, rappresentata dalla titolare Barbara Borsotto, e AMC di Montecarlo, della stilista Angela Petrulli.

L’atmosfera si è fatta ancora più suggestiva grazie all’esibizione della cantante sanremese Federica Chichi, che ha emozionato i presenti con la sua voce intensa e coinvolgente.

A condurre la serata, due volti noti della televisione italiana: Daniela Vantaggiato di Mediaset e Cristiano Gatti di Rai 3 Piemonte, che con professionalità e simpatia hanno accompagnato il pubblico lungo le varie fasi dell’evento.

Tra gli ospiti istituzionali, erano presenti il consigliere del Casinò di Sanremo Mauro Menozzi, l’assessore del Comune di Biella Anna Pisani e la consigliera comunale di Sanremo Desirè Negri, a testimonianza del valore culturale e simbolico dell’iniziativa. La serata ha infatti sancito l’inizio di un percorso di gemellaggio tra Sanremo e Biella, all’insegna della moda e con un tributo al Festival della Moda Maschile, nato proprio a Sanremo e storicamente legato a importanti realtà del tessile biellese.

Un evento indimenticabile, che ha saputo fondere gusto, arte e spettacolo, confermando ancora una volta il Casinò di Sanremo come scenario ideale per appuntamenti di prestigio internazionale.

Foto di Marina Salvetto