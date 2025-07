Ventimiglia, cane in pericolo di vita salvato da Ambulanze Veterinarie Odv (Video)

Cane in pericolo di vita salvato da Ambulanze Veterinarie Odv. E' successo nella notte, poco dopo l'una, a Ventimiglia.

Una chiamata disperata per un cane in evidente stato critico ha attivato immediatamente l'intervento dei soccorsi. "L’animale, un meticcio di grossa taglia, stava per perdere conoscenza a causa di un corpo estraneo bloccato nelle vie respiratorie" - racconta Ambulanze Veterinarie Odv - "Al momento dell’arrivo la scena era drammatica: il cane era cianotico e con un respiro quasi assente".

I soccorritori si sono messi subito all’opera, eseguendo manovre d’urgenza, per tentare di liberare le vie aeree e salvargli la vita. Dopo diversi minuti di intervento intenso, il corpo estraneo è stato rimosso e il cane ha ripreso lentamente a respirare. L’intervento si è concluso, perciò, positivamente grazie alla prontezza e alla preparazione dei volontari dell’associazione ma anche grazie alla collaborazione di una guardia giurata presente sul posto. "Ogni secondo è prezioso in situazioni del genere" - dichiarano i soccorritori - "La sinergia tra cittadini, volontari e forze di supporto è fondamentale per salvare vite, anche quelle degli animali".

Ancora una volta, l’associazione “Ambulanze Veterinarie Odv” si conferma un punto di riferimento fondamentale per il territorio intervenendo anche nelle ore notturne in situazioni di estremo pericolo.