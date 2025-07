Pigna celebra il dialetto ligure: tre serate di teatro popolare tra risate ed emozioni

Un'opportunità imperdibile per tutti gli amanti del teatro dialettale e della cultura popolare: tre serate dedicate alla riscoperta delle tradizioni locali, tra emozioni autentiche, risate sincere e momenti di riflessione. Un vero e proprio viaggio nel cuore della nostra identità, attraverso rappresentazioni coinvolgenti, capaci di unire comicità, passione e memoria collettiva. Sono appuntamenti culturali unici, immersi nella suggestiva cornice di Pigna, dove storia, lingua e comunità si incontrano.



Si tratta di tre serate di teatro popolare in dialetto ligure, presentate con orgoglio dalla ASD Pignese, che renderanno omaggio al territorio e alle sue radici. Il 12, 20 e 25 luglio alle ore 21:00, presso la tensostruttura al campo sportivo, andranno in scena:

- la compagnia 'Teatro Otto' di Soldano,

- la 'Cumpagnia d’u Teatru Ventemigliusu' di Ventimiglia,

- la compagnia 'Nasciui pe Rie' di Ospedaletti.

Tre spettacoli diversi e coinvolgenti, tra battute esilaranti, personaggi vivaci e storie capaci di far sorridere e commuovere. Ingresso libero, servizio bar attivo per tutta la durata dell'evento e ampio parcheggio disponibile. Un'occasione da non perdere per vivere il teatro come momento di unione, riscoperta e festa.