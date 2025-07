Treno intercity 505 Ventimiglia - Roma, ripristinato anche in settimana il collegamento nel mese di agosto. Il plauso della CIGL

Nel periodo estivo dal 2 al 31 agosto verrà ripristinato il collegamento diretto Ventimiglia - Roma, si chiamerà 507 ma rimarranno invariati gli orari di partenza 6.37 da Ventimiglia e di arrivo 14.33 nella Capitale.

Il segretario provinciale CIGL Trasporti, Michele Delli Carri, si congratula con Trenitalia e Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, "si è capita l'importanza di questa tratta per l'estremo ponente ligure, unico collegamento col Centro Italia e quindi fondamentale per raggiungere il Sud, specie in un mese importante per il settore turistico e non solo".

Ricordiamo che attualmente il collegamento diretto Ventimiglia Roma Termini è sempre garantito durante i weekend mentre in settimana da lunedì a venerdì è limitato alla stazione di La Spezia fino al 1agosto e dal 1 al 26 settembre. La ripresa della normale circolazione avverrà da lunedì 29 settembre".