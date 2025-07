Armo-Cantarana, Biasi (Lega): "grazie a Salvini e Rixi la svolta attesa da decenni dal nostro territorio"

"L’inserimento della variante Armo-Cantarana nel decreto legge Infrastrutture e quindi tra le opere prioritarie di Anas è un fondamentale passo in avanti verso il potenziamento della Statale 28 e il miglioramento dei collegamenti tra il Ponente ligure e il Piemonte, con benefici tangibili anche in termini di sicurezza stradale. Dopo il via libera della Camera dei Deputati, il provvedimento passerà al Senato per l’approvazione definitiva, prevista per il prossimo 21 luglio" . Lo ha dichiarato il consigliere regionale della Lega e presidente della III commissione Attività produttive Armando Biasi.

" Si tratta di una svolta, attesa da decenni, per questa opera strategica, prosegue Biasi, che rafforza il sistema logistico del Nord Ovest e farà crescere l’economia, il turismo e i servizi del nostro territorio costiero e delle nostre vallate. Un importante risultato, che trasformerà in modo positivo e significativo la mobilità del territorio, reso possibile grazie al proficuo lavoro del Ministro del Mit Matteo Salvini e del Vice Ministro genovese Edoardo Rixi, che ringrazio per l’impegno e la costante attenzione alle necessità della Liguria e in particolare dell’estremo Ponente. Il nuovo tracciato sarà lungo 9.3 chilometri e permetterà di ridurre i tempi di percorrenza da 25 a 6 minuti, abbattere il dislivello, migliorare la sicurezza e alleggerire il traffico in una dozzina di centri abitati della Valle Arroscia. Come amministratore del territorio e della Regione Liguria, confermo la piena disponibilità a confrontarmi e condividere le fasi progettuali con i sindaci coinvolti affinché la variante Armo-Cantarana sia in linea anche con le varie esigenze delle comunità locali”.