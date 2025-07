Bordighera: luglio di musica prosegue con 'Note d'Estate' tra colonne sonore e grandi autori

A Bordighera prosegue anche nel mese di luglio “Note d’Estate”, la rassegna di concerti pensati per regalare momenti di autentica emozione in location suggestive.

La Banda Musicale Borghetto San Nicolò – Città di Bordighera, una delle realtà più importanti e longeve del territorio, sarà protagonista ai Giardini Lowe per due serate all’insegna della musica d’autore e delle grandi colonne sonore. Sabato 12 luglio alle ore 21.00 i maestri proporranno un itinerario nelle atmosfere di De Gregori, Sheldon, Morricone e Williams; giovedì 31 luglio, sempre con inizio alle ore 21.00, il pubblico sarà accompagnato in un avvincente viaggio sonoro tra cantautori e celebri musiche da film.

Sarà invece l’ex Chiesa Anglicana la scenografia per l’Orchestra Note Libere e i suoi giovani musicisti. Sabato 19 luglio alle 21.30, in formazione orchestrale con archi, fiati, tastiere e percussioni, saranno eseguite alcune tra le più coinvolgenti colonne sonore in un’atmosfera particolarmente emozionante. Giovedì 24 luglio alle 21.30 l’Orchestra, in formazione completa, renderà omaggio al maestro Ennio Morricone con un programma interamente dedicato alle sue composizioni più evocative.

“Bordighera e la musica, un connubio che ritorna nel nostro calendario di eventi estivi con tanti appuntamenti di qualità: penso ai concerti di Note d’Estate, alla rassegna Touscoluleurs e a E…state in Tenco e desidero ringraziare i direttori, i musicisti, i tecnici che ogni volta ricreano la magia delle sette note”. commenta l’Assessore Melina Rodà.

Gli appuntamenti di Note d’Estate proseguiranno anche nel mese di agosto.

L’ingresso ai concerti è libero.