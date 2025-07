Pieve di Teco, l’abbraccio tra il sindaco Enrico Pira e Francesco Pannofino: “Orgogliosi di te, ambasciatore delle nostre radici”

Un incontro informale ma carico di emozione quello avvenuto oggi a Sanremo tra il sindaco di Pieve di Teco, Enrico Pira, e l’attore e doppiatore Francesco Pannofino, originario del piccolo centro dell’entroterra imperiese. L’occasione è stata offerta dalla presenza di Pannofino in città per lo spettacolo “Il Carnevale degli animali” con l’Orchestra Sinfonica, in programma questa sera all’Auditorium Alfano.

“È stato un grande piacere stringere la mano a Francesco – ha dichiarato il sindaco Pira – un vero orgoglio per il nostro paese. Tutto il paese è orgoglioso di avere un concittadino nato a Pieve di Teco e diventato cittadino onorario nel 2014. Non potevo mancare. Abbiamo già intrapreso una trattativa per costruire una joint venture insieme”. Un segnale chiaro di volontà di collaborazione futura per valorizzare le origini liguri dell’attore.

Pannofino, visibilmente emozionato, ha ricordato: “Io ho sempre interpretato personaggi romani, ma ho sempre puntualizzato che sono nato a Pieve di Teco, dove mio padre, carabiniere, venne trasferito dalla Puglia. Quando dovetti andarmene, mi commossi. È sempre emozionante tornare. Il sindaco sta valorizzando sempre di più il paese”.

L’artista ha anche raccontato di aver trascorso i primi anni della sua vita a Imperia: “Qua rivedo la mia infanzia”, ha detto durante la conferenza stampa, lasciando trasparire tutto il legame affettivo con la provincia.

Il primo incontro tra sindaco e artista si è così trasformato in un momento di riconoscimento e condivisione, che potrebbe presto tradursi in iniziative culturali e istituzionali volte a celebrare uno dei figli più illustri del territorio.