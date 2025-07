Da Sanremo al Regno Unito: Radio Ariston si ascolta anche oltre manica e irrompe pure nel Dab+ della provincia di Savona

Radio Ariston amplia la propria rete di diffusione digitale con l’attivazione di un nuovo impianto DAB+ da Colle Crocetta, nel cuore delle Alpi Liguri. Grazie a questa nuova installazione, l’emittente sanremese raggiunge oltre l’84% del territorio regionale, rafforzando in particolare la copertura nella provincia di Savona. L’attivazione del sito di Colle Crocetta rappresenta un importante tassello nel piano di espansione della radio. Questo nuovo impianto garantisce un segnale stabile e cristallino non solo nella città di Savona, ma anche in buona parte della sua provincia, migliorando la fruibilità del servizio. “Questa nuova attivazione ci consente di avere un segnale stabile, perfetto in ogni angolo della città di Savona e in gran parte della provincia. È un impianto cruciale, che diventa punto di interscambio con gli altri già attivi e rafforza la nostra rete di copertura digitale in tutta la regione”, ha dichiarato Enzo Sangrigoli, station manager dell’emittente.

Radio Ariston sbarca anche nel Regno Unito, attraverso COMPLITALY+, la piattaforma streaming londinese seguitissima dalla comunità italiana nel Regno Unito, tanto da vantare oltre 5Milioni di persone raggiunte in sei mesi solo sui social: “Un altro tassello che si aggiunge all’idea di espansione dei nostri contenuti digitali. La radio oggi è un mezzo fruibile ovunque e in qualsiasi momento: a differenza di giornali, TV, cinema o teatro, la radio è sempre con te, 24 ore su 24. Grazie a questa sinergia, molti italiani residenti a Londra e nel resto del Regno Unito potranno sentirsi più vicini a casa, ascoltando Radio Ariston.”

Una collaborazione questa accolta con molto entusiasmo dal gruppo italiano oltre manica. Il direttore di COMPLYITALY+ Mirko Ricci: ”Accogliere le trasmissioni di Radio Ariston è per noi un onore, soprattutto in vista dello sviluppo che ci impegneremo ad apportare nei prossimi mesi. La stima verso Enzo Sangrigoli è tale da aver accolto subito l’impegno di espandere la sua visione anche oltremanica. Sarà una radio tutta diversa fatta per gli italiani ma non solo. Contribuire alla promozione del Made in Italy in UK è al centro di COMPLITALY e ora anche di Radio Ariston UK”.

Radio Ariston dedica il 70% del palinsesto alla musica italiana e trasmette orgogliosamente da Sanremo, città simbolo della canzone italiana e culla del Festival di Sanremo e del Premio Tenco. E' ascoltabile:

A Sanremo e dintorni in FM sugli 88.8 MHz

In DAB+ sul canale 6D in gran parte della Liguria , sul canale 9C a Malta e nel Mediterraneo

In streaming tramite il sito ufficiale e le principali app per smartphone

Su smart speaker come Alexa e Google Home (basta dire "Ascolta Radio Ariston")

Sui principali aggregatori mondiali come TuneIn, Radio.net, MyTuner e altri

Con queste due nuove attivazioni, Radio Ariston da Sanremo consolida il proprio ruolo come voce della Riviera dei Fiori, sempre più presente in tutta la Liguria anche in digitale. Il progetto DAB+ proseguirà nei prossimi mesi con ulteriori interventi di ampliamento e potenziamento della rete.