Badalucco: domenica prossima torna a grande richiesta l'appuntamento con la 'Corrida', grande festa in campo

Per il rotto della cuffia torna a Badalucco, domenica prossima, una delle manifestazioni più amate da bambini e genitori. Si tratta della “Corrida”, organizzata all’ultimo momento, come nel passato dal 'Badalucco 2009', con la sponsorizzazione delle “Macine del Confluente”.

“Inizialmente avevamo pensato di sospendere questa giornata per il grande impegno che prevede, al termine di una stagione faticosa e per il gran caldo – dice Giampiero Boeri, regista della manifestazione – Poi ci sono arrivate, numerose, le lamentele dei genitori e dei ragazzi più grandicelli che volevano anche quest’anno cimentarsi nella corrida. Così a gran richiesta ed in tutta fretta il Direttivo dell’associazione, per impulso del nuovo presidente Roberto Oliva, ha deliberato qualche giorno fa l’organizzazione della manifestazione”. La Corrida edizione 2025 si svolgerà a partire dalle sette di sera, per evitare il gran caldo, sul solito terreno del Campo sportivo di regione Boeri (una volta denominata Pre Martin) all’ingresso sud del paese, al centro di tre grandi parcheggi, Come nel passato non sono previste iscrizioni a pagamento e nemmeno nei giorni antecedenti.

L’iscrizione potrà essere fatta direttamente sul campo di gara poco prima delle sette. La manifestazione prevede la partecipazione di bambini da zero ai 12 anni, di entrambi i sessi, anche non di Badalucco. Dovranno essere attrezzati con scarpette idonee per la corsa su erba e maglia leggera. I più piccoli ovviamente saranno in braccio ai loro genitori che gareggeranno in loro vece. I piccoli atleti si sfideranno su percorsi differenziati, a difficoltà crescente in relazione all’età, sul rettangolo verde. I più grandi dovranno ripetere il percorso più lungo alcune volte.

E’ difficile definire questa manifestazione attività sportiva, perché ha tutto un contorno di giochi gestiti da Fortunello, il pagliaccio della Fem Spettacoli, tanto amato dai bambini. Ci sarà anche l’angolo del Truccabimbi. E alla fine della giornata finirà tutto ”in gloria”, come si suol dire con rostelle, hamburgher e patatine fritte, per grandi e piccoli, nell’area di ristoro del’ASD. Ma prima ci sarà la premiazione con medaglie, uguali per tutti per tutti offerte da un supermercato locale. Nell’insieme tutto si configura come una grande festa. La Corrida in un certo senso conclude le attività stagionali del sodalizio bauchegno. Il giorno dopo nella stessa area sempre alle 19:00 il direttivo della società presenterà le iniziative della stagione 2025-2026. Per il momento il cartellone è top secret, ma si sa già di una nuova iniziativa del presidente Roberto Oliva. I bambini dell’ASD Badalucco 2009 con i rispettivi genitori nei giorni: 26, 27 e 28 settembre saranno in gita a Gardaland.E si ricomincia.