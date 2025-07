Terrazza vista mare a Sanremo: vivi il gusto in ogni momento al Victory Morgana

Victory Morgana: un luogo raro sospeso tra cielo e mare in cui la bellezza del panorama si fonde con l’esperienza del gusto.

Di giorno, la luce del sole accarezza i tavoli affacciati sul porto, accompagnando piatti di pesce crudo, sapori mediterranei e cocktail d’autore. Al calar del sole, tutto si trasforma: le luci calde si riflettono nei calici, l’atmosfera si fa intima e sofisticata.

In cucina, la tradizione incontra l’innovazione. Ogni piatto racconta una storia di mare, di stagionalità, di ricerca. Dai crudi più eleganti alla pasta fatta in casa con pesce fresco e verdure dell’orto, ogni portata è pensata per sorprendere senza mai stravolgere.



Terrazza vista mare a Sanremo, dove il tempo si ferma



Victory Morgana, la terrazza vista mare dove vivere un’esperienza senza confini, dal pranzo al dopo cena.

✨ CUCINA SEMPRE APERTA

⏰ Orario no-stop dalle 12:00 alle 23:00

Scopri la nostra cucina mediterranea, elegante e ricercata, con piatti che celebrano la qualità e la semplicità. Ogni portata è un invito al piacere, con ingredienti freschi e accostamenti sorprendenti.

🍣 FINE SUSHI EXPERIENCE

🕰 Tutti i giorni dalle 12:00 alle 15:00 e dalle 18:00 alle 23:00

Gli amanti del sushi troveranno un angolo di Giappone vista mare, con proposte raffinate e bilanciate. Perfetto per un pranzo leggero o una cena gourmet in terrazza.

🍸 APERITIVI con vista

🕠 Dalle 17:30 alle 21:00

Lasciati trasportare dall’atmosfera più chic di Sanremo: cocktail d’autore, vini selezionati e finger food da gustare al tramonto, con la brezza del mare che accarezza il tuo momento di relax.

🌙 AFTER DINNER

🕘 Dalle 21:00 fino a chiusura

Quando le luci si abbassano e la musica si accende, il Victory Morgana si trasforma nel luogo perfetto per un after dinner elegante e sensoriale. Signature drink, atmosfera soffusa e vista sulla baia.



Ma è l’insieme che conquista: l’accoglienza discreta, la cura nei dettagli, il panorama che toglie il fiato. Qui non si viene solo per mangiare, ma per vivere un’esperienza. Una serata romantica, un momento da condividere, un ricordo da portare via con sé.

Perché il vero lusso, oggi, è potersi fermare. Respirare. Sentire. E lasciarsi emozionare da ciò che conta davvero: la semplicità fatta con arte.

📍 Victory è Sanremo!

Prenota ora il tuo tavolo:

📞 0184 591620

✉️ reservations@victorymorganabay.it

📍 Corso Trento e Trieste, 16 – 18038 Sanremo (IM)