Ventimiglia: assenza di cartelli per i mezzi pesanti verso salita Colla, pullman lituano bloccato e costretto alla retromarcia

Grave pericolo per i mezzi pesanti in salita Colla a Ventimiglia, unica strada per proseguire in direzione Latte-Francia salendo dal borgo di piazza Costituente. La segnalazione ci arriva da Marco Giansana, geometra ventimigliese che lavora per la Regione. I fatti sono riferiti a ieri, quando un pullman lituano per trasporto turisti ha imboccato la strada, rimanendo bloccato per la via troppo stretta per essere percorsa da mezzi ingombranti.

Secondo quanto evidenziato dal geometra Giansana, a seguito dei sensi unici e alla nuova viabilità, rispettivamente a salire dalla Salita Colla e a scendere da via Verdi, non sono stati ancora installati i cartelli in piazza Costituente, per non fare salire i mezzi pesanti. “Ho subito segnalato il pericolo al Comando di Polizia Locale di Ventimiglia – ci ha detto il geometra – ma, a tutt’oggi la situazione permane invariata”.

Il conducente del pullman ha dovuto fare salita Colla in retromarcia da Ventimiglia Alta sino al Borgo, evitando per puro miracolo incidenti. Dopo diverse manovre ha poi potuto allontanarsi percorrendo corso Francia, che dovrebbe essere l’unica di accesso a questi mezzi.