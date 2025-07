Pomeriggio drammatico per chi sta viaggiando dalla Francia verso l’Italia, sull’autostrada A10 Genova-Ventimiglia. Una serie di lavori sta infatti semi paralizzando il traffico in direzione Genova.

I cantieri stanno obbligando gli automobilisti a diverse code, tre per la precisione tra il confine di Stato e Bordighera per un totale di 7 km. Molte le rimostranze e le proteste per una situazione difficile per chi deve viaggiare.