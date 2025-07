Ventimiglia: terminati i lavori di rifacimento del manto stradale in via San Secondo

Sono conclusi i lavori di rifacimento del manto stradale e della segnaletica orizzontale in via San Secondo. L’intervento, dal costo complessivo di 250.000 euro, comprende anche per la costruzione del marciapiede che collegherà via Bandette al sottopasso di Santa Marta, garantendo una maggiore sicurezza per i residenti e gli studenti e le loro famiglie.

Nell’ambito degli stessi lavori è stato già realizzato un attraversamento pedonale rialzato in prossimità della scuola di Santa Marta, per garantire maggiore sicurezza agli alunni ed ai pedoni. Nei prossimi giorni verranno inoltre installati nuovi dossi lungo tutta la via, al fine di migliorare ulteriormente la viabilità e la sicurezza stradale.