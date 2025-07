Ieri sera e questa mattina, 9 e 10 luglio, le operazioni di pulizia strade hanno interessato in particolare via Matteotti e corso Matuzia a Sanremo, come da foto allegate.

Gli interventi, a cura di Amaie Energia in collaborazione con l’assessorato all’ambiente guidato da Ester Moscato, si sono concentrati soprattutto in parte del centro cittadino e nella zona degli alberghi di corso Matuzia.

Nei prossimi giorni, interesseranno le altre zone della città.