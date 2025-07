Sanremo, l'11 luglio alla Festa dell'Unità spazio al progetto "R1pud1a" la guerra di Emergency

Venerdì 11 luglio alle 18.30 sarà ospite della Festa dell’Unità, a Bussana - Sanremo- in piazza Chiappe., Paola Feo di Emergency per illustrare il progetto “R1pud1a” la guerra.

L’iniziativa di Emergency nasce per affrontare una situazione che ogni giorno assume un carattere sempre più drammatico e una crisi umanitaria gravissima e perché “in un mondo dove le guerre aumentano e la spesa militare continua a crescere, ripudiare la guerra non è solo un principio fondativo della nostra Costituzione, ma un dovere morale per proteggere il futuro delle generazioni a venire”.

All’evento parteciperanno l’eurodeputato PD Brando Benifei e il deputato PD Matteo Orfini.

A seguire la cena e quindi la serata continuerà con DJ set e la musica degli anni ‘80 e ‘90.