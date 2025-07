Economia del mare, Bucci: "Potremmo far vivere Italia intera basandoci su blue economy"

"Oggi la Liguria genera una grande parte della sua economia e della sua occupazione grazie alla filiera del mare: è necessario continuare a investire, perché l’Italia non è altro, con la sua forma e la sua posizione, che un enorme molo proteso nel Mediterraneo e, con le sue coste, ha un enorme potenziale, in un contesto straordinariamente vario a livello professionale, di specializzazione e opportunità: noi potremmo veramente far vivere l’Italia intera basandoci sulla blue economy. Per farlo c’è tanta strada da fare: dobbiamo essere noi che, storicamente, abbiamo più esperienza in questo campo, a percorrerla. L’amministrazione pubblica c'è, c'è e conferma la volontà di lavorare per rendere la Liguria sempre più leader nel settore: servono coraggio, determinazione e soprattutto visione, serve vedere il futuro. Come i nostri antenati, non dobbiamo avere paura”.



Così il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, intervenendo questa mattina al convegno ‘Economia del Mare 2025’, al palazzo della Borsa di Genova.



“L’economia del mare va considerata sotto tutti i suoi aspetti: non riguarda soltanto, com’è ovvio, il trasporto di merci o persone, ma anche il trasporto di dati attraverso i cavi sottomarini, di cui Genova è la porta meridionale d’Europa, il diporto e il turismo legato alle spiagge. Tutto questo deve essere considerato all’interno dell’economia del mare, è il modo corretto di considerare e approcciare il mare come straordinaria e inimitabile via di comunicazione”.