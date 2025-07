Sanremo, al teatro del Casinò il concerto finale dell’Associazione Doremusica (Foto)

Si è svolto presso il teatro del Casinò di Sanremo nella serata del 2 luglio ’25 il concerto finale dell’Associazione Doremusica. Sul palco si sono alternati gli allievi dei corsi di musica della scuola di Taggia: giovani pianisti, cantanti, chitarristi, batteristi e arpiste che hanno intrattenuto per più di due ore una platea al completo e partecipe.

Tanta soddisfazione nei volti dei ragazzi che si sono cimentati in brani di vari generi, dalla classica, al romanticismo, al pop, al rock fino ad arrivare al repertorio delle colonne sonore. Durante la serata c’è stata occasione di celebrare i risultati ottenuti tra esami e concorsi durante l’anno da parte di alcuni giovani talenti e portare un progetto dedicato ai Beatles, presentato attraverso le esibizioni delle band del corso di musica d’insieme. Il concerto completo si svolgerà poi nella serata del14 luglio in Piazza Chierotti ad Arma di Taggia. Qui verrà coinvolto anche tutto il corpo insegnante e si aggiungeranno alcuni ospiti tra cui Rita Longordo e le cantanti della C-voices, giovani voci di Savona seguite dalla prof. Cristina Baroni. Sarà una bella occasione per rivivere la storia della band di Liverpool attraverso alcuni racconti e le canzoni più significative.

Il corpo insegnanti è formato da Mirko Schiappapietre (Pianoforte/Tastiere e Musica d’insieme), Mauro Vero (Chitarra), Claudia Murachelli (Arpa e Propedeutica), Patrizia Morano (Canto), Alessandro Rossini (Batteria e Basso elettrico). Il service audio è stato curato da RockFog mentre le foto da Davide Attanasio.