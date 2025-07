A Badalucco eccezionale concerto di Fabio Treves e della Treves Blues Band

Eccezionale concerto sabato sera a Badalucco di Fabio Treves e della Treves Blues Band (Piazza Marconi, sabato 12 luglio, ore 19:30, ingresso libero). Un appuntamento imperdibile per chi ama il blues e la musica, una delle poche date in Italia del tour dedicato ai 50+1 anni dalla fondazione della band.



Fondata nel 1974 dall’armonicista milanese Fabio Treves, in mezzo secolo la TBB ha superato cambiamenti epocali, sorretta da un instancabile desiderio di far conoscere la bellezza e l’unicità della musica Blues. Fabio Treves sarà accompagnato dalla storica formazione che vede il talentuoso Alex Kid Gariazzo alle chitarre, voce, mandolino, ukulele, il granitico Gabriele Gab D Dellepiane al basso e l’eclettico Massimo Serra alla batteria.



L'armonica di Fabio Treves è stata protagonista nei dischi di famosi artisti italiani come Branduardi, Cocciante, Vecchioni, Bertoli, Elio e le Storie tese, Finardi, Graziani, Shapiro, Baccini, Giorgio Conte, Grignani, Ferradini. Una carriera straordinaria costellata da collaborazioni con artisti di fama internazionale: Robben Ford, Charlie Musselwhite, Billy Gibbons, Roy Rogers, Chuck Leavell, Willy DeVille, John Popper, Warren Haynes, Linda Gail Lewis, James Cotton, Sunnyland Slim, Mike Bloomfield, Dave Kelly, Dennis Greaves, Bob Margolin, Son Seals. Fabio Treves è l'unico artista italiano ad aver suonato sul palco con il grande genio Frank Zappa. Con la TBB ha fatto da supporter a grandi artisti, fra cui i Deep Purple nel loro tour italiano e Bruce Springsteen al Circo Massimo di Roma.



Il concerto della TBB è organizzato dalla Pro Loco di Badalucco. Dalle ore 20 apertura bar e servizio ristoro con musica di sottofondo. Inizio concerto ore 21.30. Parcheggio al campo sportivo e all'ex asilo.



L'evento è realizzato grazie al contributo di UnoJazz&Blues 2025, Autogas Riviera e Centro Petroli Impianti.



Con il contributo per la realizzazione del concerto di Fabio Treves e della Treves Blues Band, Centro Petroli Impianti conferma il proprio impegno a sostegno degli abitanti e delle attività produttive della Valle Argentina. Impegno ribadito con i distributori di carburanti di Molini di Triora e Badalucco, determinanti per lo sviluppo economico e sociale della valle.



Analogamente, Autogas Riviera - con oltre 1.600 utenti domestici tra Badalucco, Montalto e Molini di Triora - conferma la propria presenza proattiva sul territorio, a fianco delle famiglie.