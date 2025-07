Ventimiglia, 'Libero cinema in libera terra': il Forte dell’Annunziata si accende di Legalità (Foto)

Il Forte dell’Annunziata a Ventimiglia si accende di legalità. La carovana di Cinemovel, Libero cinema in libera terra, che gira l’Italia per rappresentare con strumenti innovativi e coinvolgenti valori essenziali per il nostro territorio come la legalità e l'accoglienza, oggi, martedì 8 luglio, alle 21 presenterà una serata di arte e cinema itinerante.

L’iniziativa, a ingresso libero, è organizzata col patrocinio del Comune, in collaborazione con l’Assessorato all’Istruzione e ai Servizi Sociali, il presidio di Libera Hyso Telharaj, Caritas Intemelia e Spes-Auser. “Si tratta di una nuova iniziativa - commenta l’assessore Milena Raco- per la quale mi sono voluta mettere a disposizione delle associazioni coinvolte, per dar vita a un nuovo percorso di istruzione che arrivi dritto al cuore dei nostri cittadini, docenti, alunni e dirigenti scolastici. Lo spettacolo Mafia liquida è un cinema disegnato dal vivo con Vito Baroncini alla lavagna luminosa, è un progetto di arte partecipata che si arricchisce degli incontri, delle storie che Cinemovel incrocia sul suo cammino e lungo le strade della legalità. La narrazione scorre su più piani mescolando espressioni e linguaggi d’arte per raccontare il quotidiano di piccole e grandi storie di sopraffazione mafiosa".

"Si proseguirà poi con la proiezione del film 'Allacciate le cinture il Viaggio di ‘Io Capitano in Senegal’ di Tommaso Merighi (Italia 2024, 52’) con Seydou Sarr, Moustapha Fall, Mamadou Kouassi, Amath Diallo. Il viaggio di Cinemovel in Senegal, che allestisce schermi itineranti per proiettare Io Capitano di Matteo Garrone, lì dove le storie sono nate. Ogni sera, Seydou, Moustapha, Amath e Mamadou, che ha ispirato parte della storia, incontrano il pubblico e con loro scopriamo l’impatto della visione collettiva partecipata. Sarà, infatti, presente la troupe". "Quest’anno, insieme a Spes e Caritas Intemelia, continuiamo la collaborazione col Comune per promuovere i due valori che da sempre propugniamo: legalità e accoglienza e lo facciamo utilizzando quei linguaggi che maggiormente ci aiutano a raggiungere la mente e il cuore di tutti noi" - afferma Maura Orengo, referente provinciale di Libera - "In questi tempi sembra spesso che la legge del più forte e del più ricco prevalgano ovunque mentre noi cerchiamo di sottolineare, ancora una volta, come solo la strada dell’ascolto, della comunità e della pace possono aiutarci a vivere in serenità e sicurezza".