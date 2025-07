Ventimiglia, arrestato moldavo ubriaco per aver picchiato e minacciato poliziotti: "Vi ammazzo"

Nella serata di ieri, domenica 6 luglio, un equipaggio della Volante del Commissariato PS di Ventimiglia , con l’ausilio di una pattuglia della polizia stradale, ha arrestato in flagranza di reato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale un cittadino di origini moldave. Mentre gli agenti si trovavano per i controlli di prevenzione generale nel tratto di passeggiata Cavallotti, venivano avvisati da alcuni cittadini che un cittadino straniero stava recando disturbo ai clienti di un esercizio commerciale, ubicato a poca distanza.

Una volta individuato, l’uomo , in stato di ubriachezza e dall’andatura barcollante, sin da subito mostrava atteggiamenti molesti, aggressivi e per nulla collaborativi, rifiutando di fornire le proprie generalità e solo dopo svariati tentativi forniva una carta d’identità del paese di origine. Nel corso dei controlli documentali, l’uomo si avvicinava agli agenti pretendendo l’immediata restituzione del documento dicendo: “ridatemelo se no vi ammazzo”.

I poliziotti, al fine di assicurare la sicurezza dei clienti del locale, ed evitare il degenerare degli eventi, trasportavano l’uomo con l’autovettura di servizio presso il Commissariato. Nel tragitto, non desisteva dalla condotta violenta sferrando pugni contro il finestrino continuando imperterrito a profferire frasi minacciose verso gli agenti. All’interno degli uffici, manifestava la sua inquietudine togliendosi la maglietta rimanendo a torso nudo, alzandosi e sedendosi ripetutamente dalla sedia fino a cercare lo scontro fisico con i poliziotti pronunciando frasi quali “ adesso vi ammazzo….”.

Gli agenti, pertanto, lo bloccavano e l’uomo, opponendo resistenza, si dimenava violentemente sferrando calci e pugni in maniera incontrollata, tentando più volte anche una condotta autolesiva. Per questi fatti è stato dichiarato in stato di arresto e, il pm di turno ha disposto il trattenimento nelle camere di sicurezza in attesa dell’udienza direttissima del giorno dopo. Anche durante la permanenza nelle camere di sicurezza, la condotta dell’uomo si connotava per la sua spiccata veemenza ed arroganza.

A seguito di ciò, due agenti hanno riportato lesioni ricorrendo alle cure dei sanitari. Dagli accertamenti esperiti, lo straniera risultava avere qualche precedente di polizia ed un respingimento alla frontiera. Trattandosi di irregolare, veniva inoltre denunciato per ingresso e permanenza illegale nel territorio dello Stato. Dopo la direttissima in Procura, l’uomo sarà a disposizione dell’ufficio immigrazione della Questura di Imperia per i profili legati all’espulsione dal territorio nazionale.