Bordighera: successo per la serata sul bullismo e crescita personale con la Fondazione l’Uomo e il Pellicano

Pubblico entusiasta e piacevole atmosfera quella che si è respirata la sera di sabato 5 luglio a Bordighera, in mezzo a palme, ulivi, pini marittimi e piante aromatiche, per l’evento organizzato dalla Fondazione l’Uomo e il Pellicano.

Nel giardino di Villa Felomena di Bordighera, sede della locale Protezione Civille (che ha gentilmente concesso l’utilizzo dei propri spazi e ne ha curato l’organizzazione con professionalità), è stato presentato il libro “L’arte di andarsene. Capire il bullismo e creare il proprio capolavoro” di Matteo Filipponi, imprenditore e personal trainer.

L’ evento era organizzato dalla Fondazione l’Uomo e il Pellicano, che ha sede a Sanremo e che da alcuni mesi è operativa anche a Milano: persegue scopi culturali e filantropico-solidaristici, e a maggio di quest’anno ha festeggiato due anni di vita.

Dichiara il presidente della fondazione Alberto Guglielmi Manzoni: “Sono soddisfatto per la riuscita di questo evento culturale serale, malgrado le elevate temperature di questi giorni e la concomitanza di altri eventi nel territorio. L’argomento del bullismo è di grande attualità, tanto delicato quanto complesso. Le persone che hanno scelto di essere qui stasera hanno dimostrato un certo interesse verso questo argomento ma anche nei riguardi della crescita e del miglioramento personale: un aspetto che ci coinvolge tutti”. Era presente e ha pronunciato un discorso introduttivo il sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito. Tra il pubblico, come amministratori locali, si sono notati la consigliera comunale di Bordighera Barbara Bonavia e il neo assessore ai Servizi Sociali del Comune di Vallecrosia Mirko Valenti.

L’autore del libro, Matteo Filipponi, così si è espresso nel suo intervento: “L’arte di andarsene - cui fa riferimento il titolo - non è una fuga ma una scelta. Significa la forza, il coraggio di lasciare alle spalle tutto ciò che ci soffoca, che invade i nostri spazi, che ci fa credere di non essere abbastanza. Partendo dalla mia esperienza personale, ho provato in questo mio lavoro a tracciare la via d’uscita quando certe situazioni diventano difficili e opprimenti, a segnalare le dinamiche che ci intrappolano e come difendere i nostri spazi. Se capiamo il bullismo e realizziamo noi stessi, creiamo inevitabilmente il nostro capolavoro”.

In modo chiaro e brillante Filipponi ha spiegato che è importante che i ragazzi abbiano degli strumenti per poter lavorare su loro stessi al fine di orientarsi nel futuro, e dunque conoscere le proprie inclinazioni e potenzialità, sapendo utilizzare anche l'intelligenza emotiva. E ha illustrato come lo sport ha cambiato la percezione che aveva di sé, sopratutto in termini di presa di coscienza del proprio corpo, e come ha migliorato il suo senso di agency, ovvero la capacità di incidere sulla realtà e di far accadere le cose.

Ha poi aggiunto perché ha deciso di aprire uno studio di personal training e come questo spazio potrà diventare un centro di conoscenza e di crescita personale.

Era presente e ha preso la parola anche l’osteopata Matteo Mazzaro, il quale - tra le altre cose - ha spiegato che talvolta si rivolgono a lui persone con problemi fisici che sono la conseguenza di relazioni personali e famigliari negative, conflittauali o tossiche.

Al termine della presentazione del libro e del dibattito, animato da alcuni interventi e curiosità del pubblico, è seguito un rinfresco come ulteriore momento di convivialità.

Il prossimo evento con la Fondazione l’Uomo e il Pellicano sarà venerdì 25 luglio alle ore 19 al Floriseum di Sanremo: avrà luogo una davvero singolare e gustosa conferenza sui fichi del Ponente ligure a cura del botanico Claudio Littardi, accompagnata da degustazione di fichi nostrani e con un intermezzo musicale ad opera di Renzo e Vittorio De Franceschi.