Ventimiglia in mostra con #BinariInMovimentoFAI: un viaggio fotografico nel cuore della 'Ferrovia delle Meraviglie'

La Delegazione FAI di Imperia – Gruppo FAI Giovani con i Gruppi FAI Giovani di Savona, Albenga-Alassio, Cuneo e Saluzzo, invita tutti gli appassionati di fotografia e viaggi a partecipare al contest fotografico #BinariInMovimentoFAI, con lo scopo di valorizzare la Ferrovia delle Meraviglie, promuovere il percorso urbano e raccontare il territorio attraverso lo sguardo dei partecipanti all’evento.

L’evento è in programma nel Centro Storico di Ventimiglia sabato 12 luglio con ritrovo alle ore 11.30 presso la Stazione Ferroviaria di Ventimiglia e durerà circa 5 ore comprensive delle varie soste e del light lunch; finirà intorno alle ore 16.30. Si tratta di un evento a numero chiuso, 40 persone; obbligatoria la prenotazione da farsi entro il 10 luglio ed è a contributo minimo a partire da 5 euro per tutti i partecipanti. Durante la manifestazione sarà possibile iscriversi al FAI alla quota di benvenuto FAI Giovani di 15€ dai 18 ai 35 anni e rinnovare alla stessa quota.

Prima di effettuare il pagamento è consigliabile verificare via mail o messaggio WhatsApp la disponibilità di posti. Il contributo dovrà essere corrisposto mediante versamento con bonifico bancario sul conto della Delegazione FAI di Imperia, il cui IBAN è: IT 72 I 0538 7227 0000 0042 179 536, con causale: Binari in movimento 2025. I fondi raccolti saranno destinati a sostenere la missione del Fondo Ambiente Italiano. Le prenotazioni, a bonifico effettuato, devono essere comunicate con un messaggio WhatsApp al numero 339 255 9539 o all'indirizzo mail imperia@faigiovani.fondoambiente.it. Sono indispensabili scarpe comode adatte a camminare, cappello per ripararsi dal sole, crema solare e borracce con acqua.

Spiegano gli organizzatori: “Un percorso che unisce scoperta, bellezza e consapevolezza. Attraverso uno dei ‘Luoghi del Cuore’, vincitore della Campagna del 2020, vogliamo risvegliare curiosità, senso di appartenenza e amore per il territorio. Invitiamo, quindi, giovani e adulti a diventare protagonisti attivi della sua valorizzazione. Cammineremo insieme lungo un anello che, partendo dalla Stazione Ferroviaria di Ventimiglia, ci condurrà tra le meraviglie nascoste della città. A ogni tappa, i giovani volontari dei Gruppi FAI coinvolti ci guideranno con brevi narrazioni: storie legate alla Ferrovia delle Meraviglie, intrecciate a scorci sorprendenti tra caruggi, piazzette e palazzi nobiliari; visiteremo gli splendidi giardini pensili della Fondazione Biancheri; e raggiungeremo, infine, il forte sabaudo dell’Annunziata, da cui potremo ammirare una vista che toglie il fiato. La visita alle due sezioni del Museo Girolamo Rossi sarà a cura delle guide del museo (il biglietto è già compreso nel contributo all’evento). Durante il percorso, vi inviteremo a partecipare al contest fotografico #BinariInMovimentoFAI: l’occasione perfetta per raccontare il territorio con il vostro sguardo. A metà tragitto, ci sarà una pausa rigenerante tra il verde dei giardini pensili con un light lunch a cura di SPES coop ONLUS.

La partecipazione al Contest Fotografico #BinariInMovimentoFAI è gratuita e subordinata alla partecipazione alla visita del centro storico di Ventimiglia, in occasione dell’evento Binari in Movimento, realizzato in data 12.07.2025. L’Autore potrà partecipare solo se titolare di un account dell’applicazione Instagram. Attraverso l’Applicazione sarà possibile pubblicare fotografie sul proprio profilo, contrassegnandole con l’hashtag #BinariInMovimentoFAI e menzionando il profilo @faigiovanimperia.

Ciascun Autore potrà partecipare al Contest Fotografico con un solo profilo e con un massimo di tre fotografie scattate esclusivamente il giorno dell’evento e condivise mediante l’Applicazione. Le Foto saranno valutate da una giuria di esperti. La Giuria, basandosi sulla propria competenza, individuerà i tre Autori meritevoli, in considerazione della rispondenza al tema e della creatività delle foto. Verranno selezionati dalla Giuria ulteriori 15 scatti tra quelli partecipanti al contest.

I primi tre Autori selezionati dalla Giuria avranno diritto a un riconoscimento, così assegnato: 1) primo classificato: una visita esclusiva con il curatore del Ferrania Film Museum che aprirà in via eccezionale l’archivio fotografico e filmico della fabbrica; 2) secondo classificato: una visita con il responsabile di Casa Laura, Bene FAI; 3) terzo classificato: un cestino di prodotti FAI al terzo Autore individuato dalla giuria.

Gli altri 15 scatti meritevoli saranno esposti, insieme ai tre di cui sopra, nel mese di settembre, nella sede della Delegazione FAI di Imperia, in Corso Felice Cavallotti 102, a Sanremo”.



Regolamento del contest in basso